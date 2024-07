Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w relacji na Instastory zdjęcie, które wyróżnia się pośród innych nagrań dotyczących przedświątecznych przygotowań. Okazuje się, że Anna i Grzegorz zrobili sobie prezent i zdecydowali się na wyjście tylko we dwoje. Żona rolnika nie ukrywa, że to był wspaniały wieczór, który spędzili na wspaniałym koncercie. Zobaczcie zdjęcie!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowe zdjęcia!

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" niedawno przeprowadzili się do nowego domu. Choć prace w ogrodzie zostały przełożone na wiosnę, to para cieszy się, że pierwsze święta spędzi już w swoim wymarzonym gniazdku. Ostatnio żona rolnika zorganizowała podwójne urodziny dla swoich dzieci, potem we wnętrzach pojawiły się świąteczne dekoracje, a teraz Anna Bardowska rozpoczęła przedświąteczne przygotowania i publikuje kolejne przepisy na słodkości. W gorączce przygotowań do Bożego Narodzenia Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się wspólnym wyjściem z mężem. Para wybrała się na koncert Maryli Rodowicz do teatru, a żona rolnika podsumowała go słowami:

Wczoraj mieliśmy wspaniały wieczór - napisała wymownie Anna Bardowska w opisie do zdjęcia.

To nie jedyne wspomnienie, jakie opublikowała Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony". Wygląda na to, że gwiazda randkowego hitu TVP w okresie przedświątecznym znalazła trochę czasu na przeglądanie rodzinnych zdjęć i pokazała wspólną wyprawę sprzed dwóch lat. Sporo się zmieniło!

Obecnie para przygotowuje się do pierwszych świąt Bożego Narodzenia w nowym domu. Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Annie i Grzegorzowi Bardowskim spokojnych, rodzinnych świąt spędzonych już w nowym, wymarzonym gniazdku!

