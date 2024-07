Adrianna z "Rolnik szuka żony 9" po zakończeniu przygody z programem i przeprowadzce do Michała jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie Ady zachwyciło internautki, które zainteresowały się stylizacją narzeczonej rolnika, ale pojawiły się też krytyczne wpisy, a jedno z porównań najwyraźniej nie spodobało się 20-latce. Jak zareagowała?

Adrianna z "Rolnik szuka żony 9" nie chce być jak Ania Bardowska?

Adrianna w programie "Rolnik szuka żony 9" znalazła miłość i przed samym finałem zaręczyła się z Michałem. Para nie ukrywa, że już myślą o ślubie i nie mogą uwierzyć w to, że połączył ich program, w którym rolnik wylosował jej list. Adrianna z "Rolnik szuka żony" przeprowadziła się już do Michała, a teraz pochwaliła się nowym zdjęciem i zaskoczyła prezentacją swojej stylizacji

Lubicie zimę? Ja uwielbiam zimowe krajobrazy????❄️☃️❤️ Ps. Jasny komplecik dostępny ????????❤️

Internautki są zaskoczone, że Adrianna tak szybko zaczęła reklamować produkty i padło nawet porównanie do Anny Bardowskiej, która jak wiadomo, jest już jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce.

Coś czuję że będzie druga Bardowska wszystko zacznie reklamować ???? Dokładnie, to już takie nudne i sztuczne

Adrianna z "Rolnik szuka żony" szybko odpowiedziała i zdecydowała się na dość kąśliwy komentarz pod adresem Anny Bardowskiej, która niedawno reklamowała m.in. makaron.

Nie no bez Lubelli , makaron mam. ????????

Też jesteście zaskoczeni?

Instagram / ania.bardowska

Jak wiadomo, coraz więcej uczestników programów randkowych po zakończeniu przygody z telewizyjnym show korzysta ze swojej popularności i spełniają się w roli influencerów. O ile reklamy pojawiają się obok postów od czasu do czasu nikogo to nie razi, ale w sytuacji, kiedy w relacjach oglądamy niemal same reklamy wtedy pojawiają się krytyczne komentarze, a obserwatorzy piszą wprost, że konta wyglądają jak słup reklamowy.

Sądzicie, że Adrianna z "Rolnik szuka żony" nie pójdzie tą drogą?

AKPA/NIEMIEC