Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcia w świątecznym klimacie i została zasypana komplementami od internautów. Na nowym zdjęciu żona rolnika prezentuje się świetnie i wygląda naprawdę szczupło. Fanki Anny Bardowskiej są pod wrażeniem. Sądzicie, że rolniczka pojawi się razem z mężem w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jeszcze nigdy nie dostała tylu komplementów!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" już od jakiegoś czasu intensywnie przygotowuje się do pierwszych świąt w nowym domu, a z racji tego, że jest też influencerką przygotowała dla swoich fanów kolejny vlogmas. Anna Bardowska poinformowała o tym fakcie, dodając zdjęcie w świątecznym klimacie, które zachwyciło internautki. Uwagę obserwatorek zwraca nie tylko "świetna fryzura", ale też idealna stylizacja Anny Bardowskiej. Wygląda na to, że pozowanie do zdjęć gwiazda randkowego hitu Telewizji Polskiej opanowała już do perfekcji.

Świetna fryzura i idealny kolor włosów ???? Naturalnie piękna Kobieta ????

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała wyjątkowe zdjęcie i pisze: "wspaniały wieczór"

To dopiero początek komplementów, jakimi obserwatorzy zasypali Annę Bardowską. Internautki są pod wrażeniem figury żony rolnika i podkreślają, że wygląda obłędnie w czerwono-czarnym płaszczu w kratkę z poprzedniej kolekcji marki Mango.

Ale śliczny płaszczyk i jak Ci pasuje ❤️ Śliczna jak zawsze Kochana jesteś Piękna ????❤️

Instagram / ania.bardowska

Anna Bardowska, od kiedy rozpoczęła kolejny projekt i założyła sklep internetowy zaskakuje kolejnymi stylizacjami. Co ciekawe żona rolnika, co jakiś czas prosi swoich obserwatorów o pomoc w wyborze stylizacji, jak miało to miejsce przed koncertem Maryli Rodowicz. Podoba Wam się styl Anny Bardowskiej?

Instagram @ania.bardowska

Instagram @ania.bardowska