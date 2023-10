Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie nagranie, w którym nie ukrywała swojego zdenerwowania. Żona Grześka zdradziła, że w jej nowym domu zepsuła się jedna ze zmywarek, którą użytkowała zaledwie od kilku miesięcy. Ania Bardowska zgłosiła usterkę, ale nie takiej reakcji się spodziewała!

Sprawdźcie, co się stało.

Ania i Grzesiek Bardowscy zaledwie kilka miesięcy temu zamieszkali w nowym domu. Była uczestniczka chętnie pokazuje swoim fanom, jak urządziła swoje królestwo. Jakiś czas temu Ania Bardowska pokazała kuchnię w nowym domu i okazało się wówczas, że ma w niej aż dwie zmywarki. Żona Grześka tłumaczyła później, że dużo gotuje dlatego druga zmywarka bardzo ułatwi jej utrzymanie porządku. Niestety, teraz okazuje się, że w urządzaniu coś się zepsuło.

Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories nie ukrywała swojego zdenerowania.

Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" wyjaśniła, że czekała kilka tygodni na serwis, jednak ostatecznie okazało się, że nie wiadomo, kiedy zmywarka zostanie naprawiona.

Grzecznie czekałam kilka tygodni w kolejce na serwis. Ten serwis miał być dzisiaj, nie poinformowali mnie, że nie przyjadą. Teraz to nawet nie wiadomo, kiedy przyjadą. Co najgorsze i nadziwniejsze w tym wszystkim jest to, że po prostu pracownik tam kłamie. Kłamie, że ze mną rozmawiał telefonicznie- naprawdę ani raz z nimi nie rozmawiałam telefonicznie bo całą sprawę rozwiązywała pani u której zamawiałam całą kuchnię razem ze sprzętem więc ta pani się z nimi kontaktowała. Oni twierdzą, że do mnie zadzwonili i już wszystko mamy wyjaśnione, ustalone a tak naprawdę to od ponad miesiąca jestem bez zmywarki.