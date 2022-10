"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała sypialnię i ogłasza: Dzisiaj "wielki dzień"

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie zrobione na budowie domu i zdradziła, co by w nim zmieniła! Okazuje się, że chociaż Ania i Grzesiek jeszcze nie zamieszkali w swoim nowym gniazdku, to żona rolnika już żałuje, że pokój ich syna nie został wykończony tak, jak pokoik córeczki. O co chodzi? Ania Bardowska porównała pokoje swoich dzieci Wiosną ubiegłego roku ruszyły prace na budowie nowego domu Ani i Grześka Bardowskich z drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Para od samego początku pokazywała fanom, jak wznosi się ich gniazdko. Ostatnio żona rolnika pochwaliła się, że zakończyli kolejny ważny etap na budowie - fachowcy zainstalowali okna i rolety. Teraz Ania Bardowska porównała pokoje swoich dzieci i zdradziła, że ładniejsze okna dachowe zostały zamontowane w pokoju małej Liwii. W której sypialni jest najpiękniejsze okno dachowe? U Liwci 😊. Trochę żałuję, że u Jasia również takiego nie daliśmy, nie tylko pięknie wygląda, ale przede wszystkim doświetla pomieszczenie. Jeszcze chwila, a przecież staną pod nimi biurka do nauki🙂⏳- napisała Ania. Jak na wpis Ani zareagowali internauci? - Wszystkie okna sa super, ale ich mycia to Ci nie zazdroszcze 😂 Moze Grzesiek bedzie myl. - U Liwci super sprawa a moze warto ponieś mniejszy koszt teraz i wymienić u jasia na takie same. - A myślałam, że dla Was takie okna w sypialni. Super wygląda domek, a będzie jeszcze piękniej🔥☺️- komentują fani. Zobaczcie sami, jak wygląda dom Ani i Grześka Bardowskich! Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała łazienkę w nowym domu! "To najpiękniejszy etap budowy"! Ania Bardowska pokazała zdjęcie nowego domu. ...