"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska w trzeciej ciąży? Jest komentarz! 

Ania Bardowska z "Ronik szuka żony" opublikowała w sieci nowy film, w którym zdradziła m.in. jak wyglądały pierwsze urodziny jej córki, opowiadała jakie okna razem z Grześkiem wybrali do nowego domu oraz pokazała kulisy świątecznej sesji fotograficznej. Ania i Grzesiek Bardowscy razem z dziećmi zrobili sobie rodzinne zdjęcia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Zobaczcie sami! Nowy film Ani i Grześka Bardowskich Ania i Grzesiek Bardowscy wystąpili w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", a Ania od samego początku była faworytką rolnika. Chyba wszyscy fani hitu TVP doskonale pamiętają, co powiedział Grzesiek kiedy przeczytał list od Ani i zobaczył jej zdjęcie. Rolnik juz wtedy głośno przyznał, że mógłby się jej oświadczyć. Dziś wiemy już, że między Grześkiem a Anią pojawiło się prawdziwe uczucie, a kilka miesięcy po zakończeniu programu zakochani powiedzieli sobie sakramentalne TAK. W grudniu 2016 roku na świecie pojawił się ich syn Jaś, a w listopadzie 2019 roku urodziła się ich córeczka Liwia, która zaledwie kilka dni temu świętowała pierwsze urodziny. Teraz dumna mama opublikowała na swoim kanale na youtube.com film na którym możemy zobaczyć, jak całą rodziną świetowali urodziny małej Liwii! Ania Bardowska pokazała m.in. jaki tort zamówiła dla dziewczynki. Na nagraniu internauci mogą zobaczyć również, jak Ania i Grzesiek wybierają okna do ich nowego domu oraz kulisy świątecznej sesji zdjęciowej. Dzisiejsza sesja chyba pod tytułem swetry. Ojciec w norweskie wzory, Liwia wełniana sukienka, Janek też sweter - Ania Bardowska komentowała świąteczny look swojej rodziny. Zobaczcie nowy film Ani i Grześka Bardowskich! Spójrzcie tylko na ich sesję fotograficzną! Zobacz także: Anna Bardowska z "Rolnik szuka...