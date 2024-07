Druga edycja programu "Rolnik szuka żony" budzi duże emocje wśród widzów. Rolnicy i rolniczka Ania mają już wybranych swoich kandydatów, z którymi być może zwiążą się na stałe. Wciąż jednak dochodzi do wielu zaskakujących sytuacji i zwrotów akcji. Czy w programie narodzi się jakaś miłość?

Najwięcej emocji budzi relacja Ani z dwoma kandydatami - Mariuszem i Kubą. Fani show zauważyli jednak, że Ania faworyzuje Mariusza. W ostatnim odcinku pozwoliła mu się pocałować podczas romantycznej randki nad jeziorem. Jedna z komentujących napisała, że Ania wybierze Mariusza, a z kolei Kuba zwiążę się z Krystyną, która walczy o serce Roberta! Ciekawe, czy w tej plotce jest ziarenko prawdy... Byłoby to dość zaskakujące!

Odrobina romantyzmu, śmiałości i wody i Mariusz ewidentnie zdobywa miejsce w sercu Ani! Tak to się robi, panowie! Posted by Rolnik szuka żony TVP on 1 listopada 2015

Robert jednak wciąż nie dokonał jeszcze wyboru. W ostatnim odcinku spełnił marzenie Joanny - zabrał ją na randkę przy świecach. Fani zgodnie orzekli, że ta para wygląda jak rodzeństwo!

Robert jeszcze nie dokonał wyboru, a już spełnił marzenie Joanny: randkę przy świecach Posted by Rolnik szuka żony TVP on 1 listopada 2015

Fani zaczęli sugerować, że w najbliższym odcinku Robert odrzuci właśnie Krystynę:

" Krystyna mówiła przez łzy, więc pewnie pożegnała się z programem. Zobaczymy zapewne w następnym odcinku. Tylko nie wiem po co to wszystko jest tak przeciągane. Tam, gdzie są po 3 kandydatki, już po jednej nie powinno być", napisała jedna z fanek.

Pod jej słowami od razu pojawił się komentarz produkcji programu:

Z kolei w przypadku Grześka wszystko jest już jasne - wybrał już Anię. Dziewczyna poznała już jego rodziców, którzy przyjęli ją w serdecznością. W komentarzach pojawiają się jednak opinie, że Ani brakuje energii i jest nudna. Czy jeszcze pokaże na co ją stać?

Ania na obiedzie u Grzegorza

No i już wiemy, co przekonało Anię do Grzesiek z Rolnik szuka żony

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 1 listopada 2015