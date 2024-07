Adam Kraśko ocenił uczestniczki 3. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Okazuje się, że Adam to znawca kobiet i postanowił na łamach "Rewii" wyrazić swoje zdanie na temat Moniki i Kasi, które chcą znaleźć w programie wielką miłość. Co o nich powiedział?

Adam Kraśko o Kasi i Monice z programu Rolnik szuka żony

Kasia to inżynier środowiska, która razem z rodzicami zarządza dawnym PGR-em na Mazurach. W ogromnym gospodarstwie dogląda wszystkiego osobiście. Samotnie wychowuje 4-letnią córkę. Jej wymarzony kandydat musi mieć pasję do pracy.

Charakter to ona ma mocny - ocenia dla Rewii Adam Kraśko. - Lubi postawić na swoim, jest bezkompromisowa. Mężczyźni boją się takich kobiet. Mnie się jednak ona podoba - mówi Kraśko.

Adam Kraśko ocenił nie tylko charakter, ale też styl ubierania Kasi.

Ten strój może trochę za poważny, jak na 36 lat, to kamuflaż. Powiedziałbym o niej "cicha woda brzegi rwie". Podziwiam jej gospodarstwo, ale wiemy wszyscy, że największym bogactwem nie są hektary, maszyny, budynki, tylko prawdziwe uczucie. Musiała przeżyć ogromny zawód miłosny, brak jej iskierek w oczach.

A co sądzi o drugiej z kandydatek? Monika ma 31 lat i prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na Dolnym Śląsku, hodowlę koni, spa dla zwierząt. Rolniczka już kiedyś zawiodła się na mężczyźnie, ale teraz jest znowu gotowa do tego, by się zakochać.

Ładna dziewczyna - mówi Rewii Adam Kraśko. - Zgrabna, szczupła, wysportowana. Twardo stąpa po ziemi i osiąga cele. To godne podziwu, jednak wieje od niej chłodem i stawia wysokie wymagania. Mam wrażenie, że mężczyzna potrzebny jej głównie do roboty. Jeśli tak, to nie dziwię się, że nie ma chłopaka. Mówi, że wybranek musi nadążyć za nią, a ja sądzę że powinien mieć inny temperament, bardziej stonowany, żeby delikatnie ją stopować. Dwie temperamentne osoby to związek możliwy, ale trudny. To, że Monika kocha zwierzęta to bardzo dobrze o niej świadczy. Czasem zwierzę lepiej zrozumie człowieka - mówi w gazecie Kraśko.

Kto by pomyślał, że Adam Kraśko to taki świetny znawca kobiet i prawdziwy psycholog. Zgadzacie się z nim?

Kasia z Rolnik szuka żony 3

Monika z Rolnik szuka żony 3.