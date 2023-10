Adam Kraśko wziął udział w pierwszej edycji programu "Rolnik szuka żony" i został jednym z najpopularniejszych rolników w naszym kraju. Choć nie znalazł miłości w programie, to zdobył popularność, wystąpił jeszcze w innych programach telewizyjnych, a nawet próbował swoich sił jako gwiazdor disco-polo. Dawno niewidziany uczestnik hitowego randkowego programu Telewizji Polskiej niedawno opublikował wspólne zdjęcie z Elżbietą Czabator z 8. edycji i zaskoczył metamorfozą. Adam Kraśko bardzo schudł, a wszystko zaczęło się od problemów ze zdrowiem...

Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" schudł 30 kilogramów

Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" był jednym z pierwszych rolników, który w programie telewizyjnym starał się znaleźć swoją drugą połówkę. Choć wydawało się, że jego wybranka jest zainteresowana ich relacją, to rolnik ku zaskoczeniu widzów zdecydował się jej podziękować. Uczestnik hitu TVP wziął udział jeszcze m.in. w programie rozrywkowym "Celebrity Splash!", ale o jego życiu miłosnym nie było zbyt głośno. W 2019 roku rolnik miał poważne problemy z nogą i konieczna była hospitalizacja oraz intensywna i długotrwała rehabilitacja. To sprawiło, że Adam Kraśko musiał zmienić styl życia i włączyć do niego nie tylko dietę, ale i aktywność sportową. To wszystko przyniosło spektakularne efekty i Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" schudł 30 kilogramów. Na najnowszym zdjęciu widać efekty! Sami spójrzcie.

Adam Kraśko nigdy nie ukrywał, że czuje się fantastycznie przed kamerami i korzysta z każdej okazji, aby zrobić sobie zdjęcie ze znanymi osobistościami z show-biznesu. Trzeba przyznać, że rolnik w nowej wersji wygląda zdecydowanie młodziej.

East News/VIPHOTO

Screen "Rolnik szuka żony"