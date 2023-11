Co pana skłoniło, żeby wziąć udział w programie „Rolnik szuka żony”?

Jak sama nazwa wskazuje, szukam żony. Jestem już starym kawalerem, nie ma co się oszukiwać. Mieszkam też w małej miejscowości i nie mam możliwości poznawania wielu nowych osób. Nie chodzę do pracy, tylko zajmuje się gospodarstwem, na którym pracuję sam. A program może być jednym ze sposobów poznania kogoś. Czy się to ziści i znajdę tę jedyną? To zobaczymy. Jestem otwarty, pokazałem siebie chyba z wadami i zaletami, jeśli ktoś będzie chciał spróbować, to wierzę, że „Rolnik szuka żony” mi w tym to pomoże.

A jak komentarze po prezentacji pana osoby w telewizji? Głosy poparcia czy może pojawiła się i krytyka?

Raczej wypowiedziała się tylko rodzina. To, co myślą i co mówią obcy raczej mnie nie interesuje. Na początku nawet patrzyłem co tam wypisują w internecie, ale nie mam na to czasu. Jestem tolerancyjny, gdy komuś się coś nie podoba to się nie zrażam, jego zdanie i wola. Ważne, żebym ja wiedział, jaka jest prawda i dobrze postępował. Ludzie zawsze gadali i gadać będą - nie ma co się przejmować każdym słowem. Psy szczekają, karawana jedzie dalej”.