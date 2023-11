2 z 5

Andrzeja można złapać tylko wieczorem. Pracuje do późna, wstaje wcześnie, żeby wszystko oporządzić. Dodzwoniłam się do niego po 20, gdy wstawiał naczynia do zmywarki, a jeszcze i tak miał zajrzeć do zwierząt.

Co Pana skłoniło do zgłoszenia się do programu „Rolnik szuka żony”?

Zgłosiła mnie do programu bliska osoba, ale potem ze cztery miesiące się zastanawiałem i wahałem. Na początku byłem na nie, bo bałem się oceny. Myślałem – po co mi to wszystko? Ale przyjaciele zaczęli mnie przekonywać, że co mi szkodzi. I moje obawy szybko się potwierdziły, bo po emisji wizytówki w telewizji ludzie zauważyli głównie, że jestem bałaganiarzem (śmiech). Jednak program to dla mnie szansa, żeby coś zmienić w swoim życiu, aby było lepsze, bardziej kolorowe. Wiadomo, że do show wejdzie tylko 5 rolników, ale też może dzięki temu, że się pokazałem, znajdę tę osobę, która jest dla mnie i gdzieś się ukrywa. Poświęcenie dla pracy nie wychodzi mi dla zdrowia. Muszę to wszystko przeorganizować, a odpowiednia kobieta będzie tylko dalszą motywacją do działania.

Czy boi się Pan właśnie tych zjadliwych komentarzy na swój temat?