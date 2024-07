Największe emocje po emisji odcinka wzbudziła pana łazienka z sauną i jacuzzi oraz bardzo dobrze wyposażony dom!

Bardzo się cieszę. Pomysły do głowy przychodzą codziennie, co jeszcze mogę zrobić. Ale wiadomo, od pomysłu do realizacji - człowieka może takie coś zmęczyć, bo i finansowo i czasowo. Jednak ogarniam i lubię korzystać z życia.

Nie boi się pan, że będą teraz pisać panie tylko po to, by zaznać tych luksusów?

Nie! Ja umiem czytać z oczu. Jak tylko zobaczę, będę wiedział o co takiej kobiecie chodzi. Jeśli tylko przyjdzie do mnie po to, by pozyskać moje dobra, to na pewno się pomyli.