Kobiety rolniczki często postrzegane są jako twarde babki, do których ciężko dotrzeć i im zaimponować. Czy to tylko poza lub wrażenie?

Przeważnie w gospodarstwach rolnych panuje etos pracy. To uczy odpowiedzialności, buduje charakter. Jeżeli to kobieta gra pierwsze skrzypce na gospodarce, to zarządza ona tym gospodarstwem. I jest niczym prezes zarządzający przedsiębiorstwem. Jeżeli prezesem jest mężczyzna, to te same cechy charakteru postrzegane są jako pozytywne i pożądane. Jeżeli mamy do czynienia z kobietą, to mówi się o niej „herod baba”. Prowadząc gospodarstwo zarządzam ludźmi, bo - nie oszukujmy się - nie jestem w stanie sama zrobić wszystkiego. I jeżeli dałabym sobie wejść na głowę, to mogłabym zamykać ten interes. Zaimponować mi oczywiście można, ale trzeba się liczyć z tym, że trzeba mnie lepiej poznać.