Co Pana partnerka będzie musiała robić w gospodarstwie? Jakie czekają ją obowiązki?

Ja nie oczekuję od mojej partnerki, żeby codziennie ze mną chodziła do pracy na gospodarstwo. Chciałbym, żeby lubiła zajmować się domem – żeby to jej sprawiało radość. Miło by było, gdyby czasem poszła ze mną popracować na gospodarstwie, ale ja nie będę jej do tego zmuszał, na pewno nie będę na to naciskał. A jeśli chciałaby się rozwijać poza gospodarstwem, w innej pracy, bardzo bym ją w tym wspierał. Jeśli człowiek kocha swoją pracę, to trzeba go w tym wspierać.