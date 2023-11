5 z 6

Ma Pan za sobą jedno nieudane małżeństwo, długi związek. Nie boi się Pan znów sparzyć?

Gdybym się tego bał, nigdy nie spojrzałbym już na kobietę. Wierzę w drugiego człowieka. Moje pierwsze małżeństwo to dla mnie zamknięty etap, nie chcę do niego wracać myślami. Teraz jestem otwarty na nowy związek.

Ma Pan dwójkę dzieci - Adę i Antka. Jakie są?

Są cudowne. Ada przyjeżdża do mnie kilka razy w roku, Antek jest na co dzień blisko mnie. Próbuję w nich wypracować miłość do rolnictwa, mój syn już mówi, że pójdzie w moje ślady. Będę walczył o to, żeby widywać się z nimi jak najwięcej i każdemu facetowi radzę, żeby nigdy nie rezygnował ze swoich dzieci.