To czego pan oczekuje po dziewczynie, co miałaby robić?

Na pewno nie będę ganiał jej do chlewni. To nie o to chodzi. Wolałbym, żeby dbała o ognisko domowe, rodzinę. Tylko tyle. Może chciałbym, żeby ogródek prowadziła. Też nie bylibyśmy uwiązani cały czas do gospodarstwa, kiedy są żniwa to nie ma czasu na rozrywki, ale one nie trwają cały rok. Wypad na narty, wyjazdy na weekend, na wszystko będzie czas. Mam plan, żeby zbudować dom. Tylko byle było z kim w nim zamieszkać.