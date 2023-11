Przyznał Pan, że Pana marzeniem jest przeprowadzka do Australii. To może trochę odstraszać potencjalną kandydatkę...

To jest trochę takie marzenie na wyrost. Teraz absolutnie się do Australii na stałe nie wybieram. Chętnie polecę na wycieczkę, to tak. Bardziej realnym marzeniem jest sprzedaż mojej posiadłości i żwirowni, a potem zakup pensjonatu w górach. Mam smykałkę do biznesu, a tam mogłoby się lżej żyć. Tu bywa ciężko - koparki, itd., ale nawet w górach konie musiałyby być.