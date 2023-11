To jak przekonać te nieprzekonane do wsi, że warto zamieszkać z panem?

Moim zdaniem ludzie, którzy mają do czynienia ze wsią - żyją dawnymi stereotypami. Że wieś to pewnego rodzaju zacofanie względem miasta. To nie jest tak! My żyjemy tak jak ludzie w mieście przecież. Fakt, że jeśli ja zajmuje się hodowla bydła, to nie mam urlopu i tak dalej. Ale jeśli chodzi o dostęp do mediów, to przecież to wszystko jest. Dlaczego wieś nie miasto? Spokój, cisza, świeże powietrze. Teraz mogę powiedzieć, że padał deszcz, gdyby telefon przenosił zapach, to daję słowo, że nie chciałby Pan stąd wyjść. Jeśli kandydatki bałby się tego, że skoro wieś to daleko od miasta, to nieprawda. Są samochody, środki transportu, komunikacja. Najbliższe miasto obok mnie to Augustów. Podróżuje tam 10-15 minut. Czy to jest tak długo? Ludzie do pracy w Warszawie na pewno dojeżdżają dłużej. Do Suwałk mam 25 minut drogi, do Białegostoku godzinę. Mam nadzieję, że te nasze drogi na północy poprawia się to i do Warszawy będzie szybciej - teraz zajmuje to 4 godziny, to jak powstanie droga szybkiego ruchu, to będą 2 godziny. Czy to jest dużo? Nie widzę żadnych przeszkód, żeby pracować w mieście, mieszkać na wsi. Jedyną przeszkodą byłaby kwestia finansowa, musi się to kalkulować wszystko.