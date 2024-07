Adam to rolnik i kandydat do czwartej edycji "Rolik szuka żony". Po emisji pilotażowego odcinka show, w którym 10 kandydatów przedstawiło się by pisać do nich lisy wiele osób zwróciło uwagę właśnie na Adama. Powód? Adam wydaje się być bratem bliźniakiem Łukasza Siebersa z trzeciej edycji show.

Czy Wam Adam nie przypomina Łukasza z poprzedniej edycji? - czytamy w komentarzach Facebooka "Rolnik szuka żony".

I w większości internauci zgadzają się z tym komentarzem. Zresztą popatrzcie sami - jakby zgolić brodę... Łukasz prezentował się w show tak.

Adam z 4. edycji jest bardzo podobny. Uśmiech, kształt głowy...

Facebook Rolnik szuka żony

Adam i Łukasz z Rolnik szuka żony to bracia?

Adam jest jeszcze porównywany do sułtana :) z "Wspaniałego stulecia" :). Podobny?

Jak zobaczyłem tego kandydata to myślałem że mi się kanały w tv przedstawiły i wspaniałe stulecie sie wpierniczyło z Sulejmanem na czele aż musiałem oczy przetrzeć. Na całe szczęście to Adam i jego krowi harem - czytamy w jednym z komentarzy.

Internet

Adam zbudza spore zainteresowanie i z powodu wyglądu, swojego zachowania w wizytówce, ale też podniósł się hejt, że swoje krowy trzyma w ciasnych boksach. Zwłaszcza cielaki.

Jedno jest pewne, koło Adama nie można przejść obojętnie. Dostanie sporo listów?

Adam w pilotażowym odcinku "Rolnik szuka żony" zaprezentował się tak.