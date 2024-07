Robert Lewandowski to najlepiej zarabiający polski sportowiec. Według ostatnich danych, piłkarz w 2014 roku zarobił 107 mln złotych! Magda Mołek w swoim programie zapytała go, czy ludzie zazdroszczą mu pieniędzy.

Są ludzie, którzy mi zazdroszczą, bo mam duże pieniądze, robię to co kocham, ale nie powinno się oceniać książki po okładce. Zarabia sporo, ale to ciężka praca, duże obciążenie. Mój zawód łączy się z wielkimi oczekiwaniami, presją. Nie jest czasem łatwo - wyznał Robert.

Dzięki bajecznym zarobkom piłkarz może pozwolić sobie na luksusowe życie. Robert zmienia samochody co pół roku, a w trakcie wakacji wynajmuje helikopter. Piłkarz przyznaje jednak, że pieniądze nie są dla niego najważniejsze.

Robert Lewandowski o swoich zarobkach

Pieniądze to jest dodatek do tego, co robimy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarabiamy dużo, ale skupiamy się przede wszystkim na zwycięstwach. To one są najważniejsze”, stwierdził piłkarz Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski o miłości do Ani Lewandowskiej i ślubie

W trakcie rozmowy padło ważne pytanie - czy Robert bardziej kocha piłkę nożną czy Anię?

Piłka kiedyś się skończy, starzeję się, nie będę grał zawsze. To jest coś zupełnie innego niż miłość do kobiety” - wyznał piłkarz.

Przy okazji rozmowy z Magdą Mołek, Robert opowiedział o swoim ślubie z Anią, do którego doszło dwa lata temu w Serocku.

Jeśli chodzi o ślub to ktoś nas sprzedał. To była osoba, która i tak dowiedziała się o tym późno. (...) Pamiętam, że jak jechaliśmy samochodem do kościoła to latały helikoptery i śmiałem się, że może jakieś zawody się odbywają. Dopiero później uświadomiłem sobie, że to media. Chcieliśmy, żeby wszystko zostało zachowane w tajemnicy, ale nie udało się - powiedział Robert.

Lewandowski przyznał, że w dzień ślubu nie stresował się, nie przejmował obecnością mediów. “Najbardziej wzruszająca chwila to była dla mnie msza w kościele” - mówił. Przystojny, bogaty i jeszcze wrażliwy - jak można go nie uwielbiać? :-)

Robert Lewandowski