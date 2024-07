Robert Lewandowski był gościem Magdy Mołek w programie “W roli głównej”. Piłkarz opowiedział nie tylko o walce z paparazzi, ale też o nagłej śmierci jego ojca Krzysztofa, który zmarł w swoim domu z powodu wylewu.

Ojciec woził “Lewego” na pierwsze treningi, kibicował mu na meczach. Piłkarz najbardziej żałuje, że ojciec nie mógł zobaczyć jego pierwszego seniorskiego meczu.

To jemu zadedykowałem pierwszą bramką, jaką strzeliłem w profesjonalnych rozgrywkach. Tata wiedział, że będę grał za granicą. Myślał o lidze włoskiej, wiedział o czym marzę. Brakuje mi go. Byłem w takim momencie życia, że pomoc z jego strony była mi potrzeba. Do dzisiaj tak jest. Wierzę, że patrzy na mnie z góry. Spoglądam tam czasem i wierzę w to, że czuwa nade mną - powiedział Robert.