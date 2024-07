4 z 12

Kim jest Ewa Zakrzewska, jurorka #SUPERMODELKA PLUS SIZE?

Ewa Zakrzewska to najbardziej znana i jedna z pierwszych polskich modelek plus size. Ukończyła brytyjskie kursy dla modelek organizowane przez „Every Model Magazine” i największe agencje na Wyspach. Jej zdjęcia pojawiały się w takich magazynach jak „Viva” oraz w serwisach Huffington Post i Plus Size Model Magazine. W dzieciństwie zmagała się z nadwagą i chorowała na bulimię, dziś wpiera dziewczyny z podobnymi problemami i propaguje zdrowy styl życia. W ubiegłym roku została finalistką międzynarodowej kampanii Role Model by Panache. Występowała w polskich sesjach reklamowych i prasowych, w zagranicznych reklamach telewizyjnych oraz brała udział w licznych pokazach mody. Jest też najpopularniejszą w Polsce blogerką plus size.