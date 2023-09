Paweł Olejnik z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jeden z najbardziej lubianych bohaterów tej edycji eksperymentu. Choć jego małżeństwo z Kasią jest pełne wzlotów i upadków, to jednak on sam wzbudza w widzach same pozytywne emocje. Jak dziś wygląda Paweł, wiedzą wszyscy fani programu, ale czy wiecie, jak bohater "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyglądał... dekadę temu? Udało nam się znaleźć zdjęcia Pawła, które zostały wykonane dokładnie w 2011 roku. Trzeba przyznać, że Paweł na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat przeszedł ogromną metamorfozę, bo na starych zdjęciach ciężko go rozpoznać! "Ślub od pierwszego wejrzenia: Jak kiedyś wyglądał Paweł? Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dał się poznać jako skromny, uczynny i przesympatyczny mężczyzna. Nic więc dziwnego, że szybko zdobył sympatię fanów programu. Chłopak zdecydował się na udział w show, bo miał nadzieje, że eksperyment odmieni jego życie. Jak się okazało, eksperci dobrali do niego Kasię , która po początkowej fascynacji mężem, szybko jednak zaczęła się wycofywać z relacji. Powiedziała nawet wprost, że Paweł nie pociąga jej fizycznie , choć podczas wesela nie szczędziła mu czułości i pocałunków. Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli zbliża się do końca i już niedługo oficjalnie dowiemy się, czy Kasia i Paweł postanowili kontynuować swoje małżeństwo. Na razie wiele wskazuje na to, że para może się nie dogadać. Ale kto wie, może Kasia i Paweł jeszcze nas zaskoczą! Zobacz także: Ślub od pierwszego wejrzenia": Produkcja przez przypadek zdradziła, które pary przetrwały?! Fani: "wysypali się" Fani programu chętnie śledzą również media społecznościowe uczestników "Ślubu od pierwszego...