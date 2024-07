W "Azja Express" wyścig trwa! Liczy się każda minuta, która przybliża do celu, ale Pascal Brodnicki ma kłopot - trafił na kierowcę, co... dopiero uczy się prowadzić samochód. Pascal z kolega zaczynają się zastanawiać czy to nie był błąd wybierając ten samochód... Ale trudno jedzie...

Zobacz fragment "Azja Express".

Pamiętacie jak Hanna Lis wkurzała się na swojego kierowcę, a Łukasz Jemioł lamentował, że zginie w show?

Pascal Brodnicki w "Azja Express" ma chyba ambicję wygrać program. Jest bardzo dobrze przygotowany do podróży.

Pascal Brodnicki jak Michał Żurawski jest dobrze przygotowany do wyścigu.