Natalia po udziale w szóstej edycji miłosnego formatu "Hotel Paradise" zmieniła nie tylko miejsce zamieszkania. Okazuje się, że uczestniczka show zdecydowała się także na konkretne wizerunkowe zmiany. Jak teraz się prezentuje? Sami zobaczcie!

Bez wątpienia uczestniczki rozmaitych reality-show są najlepszym dowodem na spektakularne metamorfozy. Te często, po zakończeniu nagrań i skosztowaniu popularności decydują się na zabiegi, poprawiające urodę i liczne zmiany. Idealnym tego przykładem jest Lori z "Love Island", która ostatnio zdecydowała się na metamorfozę. Teraz z kolei odmienionym wizerunkiem, zaskoczyła także Natalia Bajko z "Hotelu Paradise".

Ta pojawiła się w szóstej edycji miłosnego formatu TVN-u. W programie nie miała tyle szczęścia i nie znalazła miłości. Ta przyszła do niej po show, gdy ku zaskoczeniu fanów związała się z Grzegorzem z "Hotelu Paradise". Miłość jednak nie przetrwała próby czasu, a Natalia postanowiła przeprowadzić się do Niemiec. Na tym jednak zmiany w jej życiu się nie kończą.

W programie wszyscy kojarzyli ją jako blondynkę, z długimi, przedłużanymi włosami. Teraz z kolei Natalia pokusiła się o zmiany. Nie tylko zrezygnowała z doczepów, znacząco ścięła włosy, ale także zmieniła ich kolor! Teraz na jej głowie gości... pudrowy różowy! Zdania na temat jej nowego wizerunku są jednak podzielone: