Niejeden uczestnik "Hotelu Paradise" przed pojawieniem się w programie postanowił zmienić coś w swoim wyglądzie. Martyna, która jest bohaterką 8. edycji, również przyznała się do korzystania z medycyny estetycznej. Na swoim InstaStories opowiedziała, co zmieniła w swoim wyglądzie i dlaczego się na to zdecydowała.

Na antenie TVN7 ruszyła już 8. edycja "Hotelu Paradise", która zapowiada się kolejnym hitem. Tym razem dojście do finału będzie o wiele trudniejsze, ponieważ uczestnicy nie będą mieli możliwości powrotu do raju. Nie da się ukryć, że każdy uczestnik jest zupełnie inny co sprawia, że walka o przetrwanie będzie nie lada wyzwaniem. Ostatnio pisaliśmy o tym, że Antek z "Hotel Paradise" przeszedł ogromną metamorfozę przed udziałem w show, a teraz okazuje się, że nie tylko on. Agnieszka pokazała swoje zdjęcie sprzed kilku lat i przyznała się, że korzystała z zabiegów medycyny estetycznej.

Uczestnicy "Hotelu Paradise" chętnie wykorzystują swoją popularność, utrzymując kontakt z fanami na Instagramie. Ostatnio Agnieszka została zapytana, czy poddała się zabiegowi powiększenia ust. Uczestniczka show nie miała oporów przed odpowiedzią.

Ja miałam robione usta i to było chyba w październiku, nie wiem, po co to teoretycznie robiłam, no ale wszyscy robią, moja siostra robiła, nasza przyjaciółka robiła to ja też sobie zrobiłam —zdradziła Agnieszka.

Agnieszka z "Hotel Paradise" Instagram @agnieszka.hotelparadise8

Nie tylko Agnieszka z 8. edycji randkowego show przeszła spektakularną metamorfozę. Martyna z "Hotel Paradise" również bardzo się zmieniła, a na starych zdjęciach na jej Instagramie, aż ciężko jest ją rozpoznać.

