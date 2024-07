Czy to Odeta Moro jest agentem?! Fani znaleźli dowody! W jednym z odcinków uczestnicy w trakcie jazdy na dmuchanych bananach, ciągniętych przez motorówkę na oceanie, musieli przeskoczyć z jednego na drugi. Odeta zaznaczyła wówczas, że boi się wody, a szczególnie zanurzania głowy pod wodę. Widzowie "Agenta Gwiazdy" od razu przypomnieli Odecie udział w programie... "Celebrity Splash" w Polsacie, w którym dziennikarka chętnie skakała do wody! Co na to Moro?

Reklama

Odeta Moro jest Agentem?!

Czy to Odeta Moro jest agentem? Tego dowiemy się za kilka tygodni. Jednak fani już snują teorie spiskowe! Jak Odeta zareagowała na sugestie, że jest agentem? Jakiś czas temu gwiazda wstawiła zdjęcie na Instagram ze swojego dzieciństwa, kiedy tata uczył ją... pływania. Jednak opis w hashtagach jasno brzmi:

nigdy nie lubiłam pływać. Tata, ja i jezioro. Rękawki, żabka. Prezesowska walka o życie i honor. Nigdy nie lubiłam jak jest mokro i zimno - mówi Odeta.

Czy to oznacza, że w programie "Agent Gwiazdy" specjalnie... kłamała? Jak wiadomo, uczestnicy w show TVN potrafią grać i manipulować, w końcu o to w tym wszystkim chodzi :) Co o tym myślicie?

Zobacz: Tomasz Niecik o pieniądzach i konfliktach w "Agencie". Wokalista zszokował widzów w programie Kuby Wojewódzkiego!

Odeta Moro w Celebrity Splash.

Zobacz także

Odeta twierdzi, że nie lubi pływać.

Reklama

Odeta w programie Agent Gwiazdy.