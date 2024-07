Dziś (16.02) roast Kuby Wojewódzkiego. Co to jest roast? To publiczne "przypiekanie", czyli lżenie na wszelkie sposoby, najczęściej przrz znajomych czy kolegów z branży. Dotykanie tematów prywatnych, obśmiewanie plotek w mocny sposób. W Ameryce to bardzo popularna forma, w Polsce istnieje od 2011 roku.

Pierwszą roastowaną znaną osobą był Hubert Urbański. Potem był roast Piotra Kędzierskiego, na którym najbardziej dostało się jego koleżance, Marcie Wierzbickiej. Co powiedzieli na jej temat koledzy?

Zrobiłem 10-minutowy monolog o sraniu i myślałem, że w tym temacie wiem już wszystko. Ale większego gów*** niż twój blog nie widziałem" – stwierdził w obecności aktorki komik Abelard Giza.

Potem było jeszcze mocniej.

Dużo się mówi, że Wierzbicka chce pomniejszyć piersi. Ja czytałem jej bloga i pomyślałem: może chcesz powiększyć swój mózg?; Marta Wierzbicka już od siedmiu lat musi borykać się z wielkimi, skaczącymi kulami pod jej brodą. Nie mówię o jej piersiach, mówię o jądrach gościa, który przedłuża jej kontrakt w TVN – to inne komentarze.

Ostro? Być może, ale czy chodzi o to, by kogoś naprawdę obrazić? Komicy, którzy w tym występują uważają, że raczej o to, by pokazać dystans do siebie. Główny bohater wieczoru może oczywiście również odpowiedzieć na żarty gości na swój temat Jak zatem zripostowała Marta Wierzbicka kolegów?

Chłopcy śmieją się głównie z moich piersi. Prawda jest taka, że zarobiłam na nich więcej niż oni wszyscy razem wzięci.

Dogryzła Tymonowi Tymańskim, który był gościem Kędzierskiego.

Pamiętam, jak go poznałam. Podjechał taką zajebistą furą pod moją podstawówkę i zapytał, czy chciałabym lizaka. Ja mówię: tak, poproszę. On odjechał, bo podobno nie kręcą go laski, które umieją mówić pełnymi zdaniami.

Przy Piotrze Kędzierskim nie brakowało nawiązań do seksu i przyrodzenia.

Piotr Kędzierski gustuje w starszych gwiazdach. Krystyna Janda, Beata Tyszkiewicz… Agnieszka Szulim - dogryzł mu Hubert Urbański.

Inny uczestnik zdradził, jakie żarty Kędzierski lubi robić najbardziej.

Piotr uwielbia robić psikusy ludziom. Jego ulubiony to wsadzanie ludziom penisa do herbaty. Serio. Abelard ma warunek, że nie napije się tej herbaty, jeśli Kędzior nie wyciągnie z niej penisa.

Słyszałem, że jak byłeś mały wpadłeś do kociołka z gównem. Tam poznałeś Huberta i Abelarda i skończyliście w TVP - brzmiały kolejne roasty.

Piotr Kędzierski odpłacał się roastującym.

Hubert najbardziej lubi poniedziałki, bo wtedy wychodzi Gazeta Praca.

Ogólnie Hubertowi Urbańskiemu mocno się dostało, bo właśnie wtedy nie miał pracy i rozwodził się z żoną Julią Chmielnik. Dlatego komicy mieli z niego ubaw.

Przejdźmy do kogoś biednego. Do Romea tego wieczoru, tylko bez Julii, bo została w domu, a nie… to Hubert zostawił Julii dom. My ci tak jedziemy, ale prawda jest taka, że zrobiłeś dla telewizji tyle dobrego, ile nie zrobił żaden prezenter. Nic nie zrobiłeś.

Najlepsze momenty z roastu Piotra Kędzierskiego.

U Szymona Majewskiego nie było wiele gwiazd, a głównie komicy. Żarty kręciły się wokół banku i jego kontraktu reklamowego.

Czy kolejny program Szymona okaże się gówniany? Macie to jak w banku. Szymon to specyficzny celebryta, jego kariera nie jest oparta na skandalach, plotkach, ani na talencie. Mógłbyś konkurować z Urbańskim jak spie*** sobie życie po studiach wyższych, ale Szymon nie ukończył żadnych studiów. Chciałbym zakończyć taką mała parafrazą, Szymon, mamy cię... w dupie - brzmiały wystąpienia komików na roaście Majewskiego.

Cały roast Szymona Majewskiego można zobaczyć w Internecie.

Jak wyglądał roast Czesława Mozila?

Ciekawe jest to, że Czesław nigdy nie zdejmuje czapki, a często się obnaża. Jest to dowód na to, że częściej wstydzi się swojego mózgu niż penisa. Wszyscy się zastanawiają, jak Czesław przy swojej aparycji jest takim kochankiem z tyloma dziewczynami na koncie, mało kto o tym wie, ale ma tytanowego penisa z kosmiczną technologią. Dowiedziałem się tego analizując teksty jego piosenek. Najpierw nagrał piosenkę pożegnanie małego wojownika, a potem o swoim nowym magicznym f*** którego nazywa maszynką do świerkania - przypiekali Mozila na jego roaście.

Roast Mozila też można obejrzeć w sieci.

Jaki będzie roast Kuby Wojewódzkiego? Specjalnie podgrzewano atmosferę, że żarty były zbyt mocne, aby je puszczać w telewizji. Dziś (16.02) okaże się w TVN o 22.30 o co tyle hałasu...

Roast Huberta Urbańskiego był najmniej obraźliwy. Możecie się o tym przekonać, bo jest również dostępny w sieci.