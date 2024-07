Czwartkowy mecz Polska-Szkocja przysporzył dużo emocji nie tylko fanom piłki nożnej. Remis sprawił, że polska reprezentacja wciąż ma szansę zagrać podczas Euro 2016. Skutecznie przyczynił się do tego Robert Lewandowski, który strzelił gola w ostatnich sekundach meczu. Czy podobna dawka emocji czeka jeszcze kibiców w niedzielę?

Zmiana daty emisji programów "Aplauz, Aplauz" i "MasterChef"

Przed polską reprezentacją ostatni mecz eliminacyjny z Irlandią. Po tej rozgrywce wszystko się wyjaśni, a przed telewizorami z pewnością zasiądą tłumy. Właśnie dlatego największe stacje telewizyjne postanowiły przesunąć emisje swoich wieczornych programów rozrywkowych. Na stronie tvn.pl pojawiła się informacja, że show "Aplauz, Aplauz" i "MasterChef" widzowie będą mogli zobaczyć dopiero za tydzień:

Mamy dla was dobrą wiadomość! Prosiliście – to macie! Przesuwamy emisję najbliższych odcinków "Aplauz, Aplauz" i "MasterChefa" na kolejny tydzień, aby Wam nie umknęły. Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest Robert Lewandowski i jego nogi :)Dla tych, których to jednak nie kręci, mamy dwa filmy w najbliższą niedzielę - o godz. 20.00 „Nigdy w życiu” i o godz. 22.10 „Świadka koronnego”.

Zmiana daty emisji show "Must Be The Music"

Fani muzyki i polsatowskiego show "Must Be The Music" też nie będą mieli możliwości zobaczenia swojego ulubionego programu. W tym czasie, czyli o godzinie 20:35, Polsat będzie transmitował mecz Polska-Irlandia.

My trzymamy kciuki i z pewnością będziemy śledzić na bieżąco poczynania naszych rodaków na murawie!

