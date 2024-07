Karolina Pisarek wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" po tygodniu walki z ogromnym bólem głowy. Internauci martwili się o jej stan zdrowia, a wielu z nich nie popierało jej decyzji o pojawieniu się na parkiecie. Karolina Pisarek nie wyszła do dziennikarzy po zakończeniu odcinka na żywo. Reprezentował ją zatroskany mąż Roger Salla:

Dla Karoliny to już był dzisiaj naprawdę mocny wysiłek, żeby ona wyszła dzisiaj i "zatańczyła".

Co działo się z Karoliną Pisarek po tym, jak wyłączono kamery? Jaki jest stan zdrowia modelki?

"Taniec z Gwiazdami": Mąż Karoliny Pisarek komentuje jej stan zdrowia

Karolina Pisarek trafiła do szpitala niedługo po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Niewyobrażalny ból głowy uniemożliwiał modelce funkcjonowanie. Karolina Pisarek otrzymała smutną diagnozę i przyznała, że kwalifikuje się do operacji. Mimo wszystko chciała kontynuować swój udział w programie. Karolina Pisarek wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" mimo choroby. Jednak jej wysiłek na scenie był symboliczny. Modelka uplasowała się na końcu tabeli z wynikami od jurorów, ale udało jej się dostać do kolejnego odcinka. Fakt ten komentuje jej mąż, Roger Salla, w rozmowie z Party.pl:

Co do Karoliny to powinna zejść już z parkietu i odpoczywać poszła do przebieralni i czeka na mnie by pojechać do domu i już odpoczywać i jutro zobaczymy co dalej.

Roger Salla porozmawiał z nami o stanie zdrowia Karoliny Pisarek. Ostatnie dni były naprawdę dramatyczne:

Jest diagnoza, jaka jest. W środę ten ból był nie do wytrzymania ustaliliśmy z neurochirurgiem taką skalę bólu by po prostu ocenić jak to jest i w środę to było 10/10. Karolina nie była w stanie wstać, jak wstawała, tak wymiotowała, głowa jej tak bębniła, że po prostu było ciężko, do piątku była naprawdę tragedia, w sobotę było delikatnie lepiej 9/10 i w niedziele już się budziła. (...) Dostała hormony, które polepszają jej zdrowie, dzisiaj to było 5/10 w skali bólu.

Udział Karoliny Pisarek w "Tańcu z Gwiazdami" wisiał na włosku do ostatniego dnia.

Do soboty byliśmy zgodni, że to się nie uda, ona nie była w stanie kroków zrobić.

Roger Salla ostatnie dni podporządkował ukochanej żonie. Pomagał jej we wszystkich czynnościach, kiedy choroba nie dawała jej normalnie funkcjonować. Karolina Pisarek wspomniała o tym we wzruszającej wizytówce emitowanej tuż przed występem. Roger Salla skomentował:

Jest to miłość mojego życia i dla niej wszystko mogę zrobić.

Po występie Karoliny Pisarek porozmawialiśmy także z Michałem Bartkiewiczem, który wziął na siebie cały ostatni występ w programie. Co nam zdradzili mąż i taneczny partner Karoliny Pisarek? Zobaczcie nowy wywiad.

