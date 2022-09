Popek wystąpi w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" ? A może raper zrezygnuje z dalszego udziału w tanecznym show Polsatu? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy fani muzyka i widzowie "TzG". Jeszcze kilka dni temu Popek miał poważne problemy ze zdrowiem - po tym, jak zemdlał jadąc samochodem trafił do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się zdiagnozować dolegliwości, z którymi zmagał się raper. Po wyjściu ze szpitala Popek przyznał, że nie jest w stanie brać udziału w treningach do dzisiejszego odcinka show. Zobacz także: Popek będzie musiał zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami"? Jest komentarz rapera: "Nie jest za dobrze ze mną..." Co dalej z Popkiem w "Tańcu z Gwiazdami"? Już dziś wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć najnowszą odsłonę "Tańca z Gwiazdami". Czy w programie pojawi się Popek? Tak! Raper zamieścił w sieci krótkie nagranie, za pośrednictwem którego przyznał, że właśnie jedzie do studia "TzG" i zamierza dziś zaprezentować się w dwóch tańcach. Jadę do ATM tańczyć dla was dwa tańce, także trzymajcie kciuki za numer 11- apelował Popek. Jak Popek poradzi sobie na parkiecie? Tego dowiemy się już o godzinie 20:00! Myślicie, że przejdzie do kolejnego odcinka? Zobacz także: Popek po raz kolejny zostanie ojcem ! Znamy płeć dziecka! Popek wystąpi w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Czytajcie kciuki Post udostępniony przez Popek Oficjalnie (@popek_oficjalnie) Kwi 27, 2018 o 12:26 PDT Raper kilka dni temu trafił do szpitala.