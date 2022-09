Tuż po emisji pierwszego odcinka 13. edycji "Tańca z gwiazdami", Karolina Pisarek trafiła do szpitala z powodu bólu głowy, który stał się już nie do zniesienia. Niestety, stan modelki nie poprawiał się mimo podania bardzo silnych leków. Gwiazda nie mogła uczęszczać na treningi przez co jej występ w show stanął pod znakiem zapytania. Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

"Taniec z gwiazdami": Czy Karolina Pisarek wystąpi w programie? Nowe informacje o stanie zdrowia gwiazdy

Od kilku dni wszyscy z niepokojem patrzymy na doniesienia o stanie zdrowia Karoliny Pisarek. Z powodu ogromnego bólu głowy, który nie ustępował nawet po mocnych lekach, gwiazda musiała porzucić treningi do "Tańca z gwiazdami", aby zająć się swoim zdrowiem. Ostatnio mąż gwiazdy przekazał, że ze względu na tak ogromny ból głowy, Karolina Pisarek nie może nawet chodzić.

W sobotę, 3 września dowiedzieliśmy się, że w dalszym ciągu stan modelki nie ulega poprawie. Ta informacja spowodowała, że fani "Tańca z gwiazdami" zaczęli tracić nadzieję, że Karolina Pisarek zatańczy w najbliższy poniedziałek. Dziś jednak pojawiło się światełko w tunelu, bo mąż gwiazdy właśnie przekazał, że jego ukochana w końcu poczuła się lepiej.

- Walczymy dalej. Karolina dzisiaj po raz pierwszy od pięciu dni czuje delikatną poprawę w samopoczuciu. Dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie - napisał na Instastories.

Instagram/Roger Salla

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami 13" za kulisami. Rutkowski całuje żonę, Pisarek męża, a Jelonek pozuje z fanami

Z kolei menadżerka Karoliny Pisarek, Małgorzata Leitner w rozmowie z "Faktem" zdradziła nieco więcej szczegółów na temat stanu zdrowia modelki. Na szczęście okazało się, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Co więcej, menadżerka gwiazdy ma nadzieję, że ta... wystąpi w poniedziałek w programie "Taniec z gwiazdami"!

- Życie ani zdrowie Karoliny nie jest zagrożone - taką informację przekazał jej neurolog. Karola została poddana leczeniu i oczywiście mam nadzieję, że zatańczy w poniedziałek w programie "Taniec z Gwiazdami", aczkolwiek jej zdrowie jest dla nas priorytetem - zdradziła menadżerka modelki.

East News/TRICOLORS

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Karolina Pisarek o trudnościach podczas treningów. "Nie mam łatwo z moimi kostkami"

Więcej szczegółów na temat sytuacji Karoliny Pisarek w "Tańcu z gwiazdami" przekazała "Faktowi" osoba z produkcji show.

- Karolina dostała odpowiednie leki na ból głowy i wierzymy, że pomogą. Niestety nie mogła ćwiczyć w niedzielę, by dopracować układ na poniedziałek. Ma zatańczyć taniec współczesny. Wcześniej już go ćwiczyła, to układ mniej wymagający, więc nawet bez ostatnich prób może dać radę. Niestety nie wiemy, czy się uda, wiemy, że jej bardzo zależy i chce zatańczyć. Jeśli jednak nie wystąpi, będzie to równoznaczne z tym, że rozstaje się z programem — przekazała tabloidowi osoba z produkcji.

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Karolinie Pisarek dużo zdrowia! Trzymamy kciuki, aby modelce udało się również wystąpić w najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami"!