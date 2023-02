Karolina Pisarek poinformowała o stanie zdrowia: "Popłakuję sobie z tych emocji"

Roger Salla informował, że jego żona wyszła ze szpitala, a teraz głos w sprawie swojego stanu zdrowia zabrała Karolina Pisarek. Modelka w obszernej relacji na Instastory poinformowała nie tylko o tym, co działo się z nią podczas pobytu w szpitalu, ale zdradziła też, jaką diagnozę usłyszała od lekarzy. Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" nie kryje łez... Karolina Pisarek poinformowała o swoim stanie zdrowia. Modelka zna już diagnozę! Karolina Pisarek niedługo po swoim pierwszym występie w "Tańcu z Gwiazdami" trafiła do szpitala z bólem głowy, który nie ustępował nawet po podaniu silnych leków. Modelka wyznała, że podczas pobytu w szpitalu jeździła z rezonansu na rezonans i ostatecznie ból głowy ustał dopiero po podaniu silnych leków przeciwbólowych i sterydów. Do końca nie wiedziałem, co jest grane. Jeździłam z rezonansu na rezonans. Pierwszy był oczywiście tomograf. Sorry, że się trochę mylę, jak mówię i tak przeplatam, ale jestem po silnych lekach przeciwbólowych zmieszanych ze sterydami. To była pierwsza rzecz, która mi od tylu dni pomogła - powiedziała w relacji na Instastory Karolina Pisarek. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Karoliny Pisarek! Co z jej występem w show? Modelka nie ukrywa, że dopiero dziś poznała diagnozę i jest w trudnej sytuacji. Karolina Pisarek mówi wprost, że kwalifikuje się do operacji , ale nie jest to nic pilnego dopóki nie ma problemów ze wzrokiem i dopóki widzi: Diagnoza, która została mi przedstawiona, to powiększona przesadka mózgowa z torbielem. Generalnie kwalifikuje się już do operacji, ale doktor powiedział, że dopóki nie mam problemów ze wzrokiem ani zaników, póki widzę, to nie jest to rzecz natychmiastowa, którą trzeba zrobić, tylko można to złagodzić tabletkami. W dalszej...