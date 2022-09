Karolina Pisarek nie jest w stanie chodzić! Mąż o stanie jej zdrowia: "Walczymy każdego dnia"

Kasia Kowalska zaledwie kilka miesięcy temu miała poważne problemy ze zdrowiem! Wokalistka w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swoich dramacie i przyznała, że jej stan był na tyle poważny, że trafiła do szpitala na oddział intesywnej terapii. Co dolegało Kasi Kowalskiej? Artystka w rozmowie z mediami po raz pierwszy zdradziła, co jej dolegało i jak jej stan zdrowia oceniali lekarze. Kasia Kowalska walczyła o zdrowie w szpitalu Ostatnie miesiące były wyjątkowo trudne dla Kasi Kowalskiej. Kiedy w Polsce i na świecie rozprzestrzeniła się pandemia koronawirusa, córka wokalistki w ciężkim stanie trafiła do szpitala i musiała być intubowana. Chociaż początkowo wszyscy myślećli, że Ola walczy właśnie z koronawirusem to okazało się, że lekarze zdiagnozowali u niej innego groźnego wirusa. [...] Okazało się, że Ola miała agresywnego adenowirusa . Przez trzy tygodnie była w śpiączce- Kasia Kowalska zdradziła w rozmowie z magazynem "Pani". Niestety, okazuje się, że kilka miesięcy przed tymi wydarzeniami również Kasia Kowalska walczyła o zdrowie w szpitalu! Wokalistka w najnowszym wywiadzie zdradziła, że pod koniec 2019 roku trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii. Kasia Kowalska w rozmowie z "Pani" przyznała, że lekarze wykryli u niej sepsę! (...) Czułam, jak rośnie mi temperatura, próbowałam ją zbić lekami, ale niewiele pomagało. Myślałam, że mam zatrucie pokarmowe. Zaczęły się jakieś majaki, niewiele pamiętam (...). Szybko trafiłam na OIOM- wspomina w wywiadzie dla "Pani". Lekarz zalecił mi bezwzględny odpoczynek, regenerację, regularne posiłki. Miałam jeść 2000 kalorii dziennie. Powiedziano mi, że kontakt z jakimkolwiek wirusem może być dla mnie tragiczny w skutkach- dodała artystka. Niestety, niedługo po wyjściu Kasi Kowalskiej ze...