Córka aktorki Ewy Kasprzyk Małgosia Bernatowicz zachwyciła swoją niezwykłą barwą głosu na przesłuchaniach w ciemno w The Voice of Poland. Trafiła do drużyny Edyty Górniak. Niestety odpadła podczas bitew. Daniel Cebula, z którym zaśpiewała utwór „Ain't Nobody” przeszedł dalej. Co się stało?

Dlaczego córka Ewy Kasprzyk odpadła z The Voice of Poland?

Oprócz Andrzeja Piasecznego - jurorzy byli rozczarowani jej występem. Stwierdzili, że nie pokazała nic więcej niż na blindach - a miała okazję!

Tomson: N ie wiem czy to wszystko na Twojej barwie się nie kończy.

Maria Sadowska: Stałaś w miejscu, nie wierzysz w to, że jesteś niesamowita, zabrakło mi Twojej energii. Nie lubię jak ktoś nie daje mi energii, bo ja chcę to dostać.

Edyta Górniak: Nie chce Ci się, nie uśmiechasz się, to może być Twój ostatni występ.

Edyta Górniak była bardzo rozczarowana swoją podopieczną. Tym bardziej, że Małgosi głos jest wyjątkowy na skalę światową. Nie do podrobienia - jak twierdzi Górniak.

Małgosia, nie posłuchałaś żadnej mojej rady. Masz w głosie najbardziej wyszukaną, wytrwaną, niezwykłą koronkę. Nie wiem, czy masz świadomość, że Twoja barwa jest tak unikalna, że nie wiem, czy jest w ogóle do podrobienia. Ale kolejny etap wymaga kilku kwestii równolegle – trzeba mieć kilka walorów oprócz głosu. Po dzisiejszm wystąpieniu więcej walorów ma dla mnie Daniel i to on idzie ze mną - powiedziała jurorka.