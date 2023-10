Małgorzata Bernatowicz, córka Ewy Kasprzyk, została zapamiętana przez widzów między innymi dzięki udziałowi w programach "Must be the music. Tylko muzyka" czy "The voice of Poland". Często też pojawiała się na salonach u boku znanej mamy. Teraz obie panie wybrały się na event organizowany przez klinikę medycyny estetycznej. Zobaczcie, jak teraz wygląda Małgorzata Bernatowicz1

Reklama

Tak teraz wygląda córka Ewy Kasprzyk, Małgorzata Bernatowicz

Choć Małgorzata Bernatowicz, córka Ewy Kasprzyk długi czas nie pojawiała się na salonach, teraz pokazała się u boku znanej mamy i jest nie do poznania! Artystka nie ukrywała, że jeszcze jakiś czas temu miała spore problemy z nadwagą, a teraz wygląda bardzo promiennie. Córka aktorki w rozmowie z portalem plotek.pl wyznała, że schudła około 20-30 kilogramów.

Zrobiłam to delikatnie, stopniowo i właściwie w ogóle bez wysiłku. Nie byłam na żadnej konkretnej diecie. Korzystałam z rad medycyny chińskiej. Starałam się jeść trzy ciepłe posiłki dziennie (...). Dużo trenowałam, ale pozwalałam też swojemu ciału odpocząć, kiedy tego potrzebowało- portal Plotek.pl cytuje Małgorzatę Bernatowicz.

Na wydarzeniu organizowanym przez jedną z warszawskich klinik medycyny estetycznej Małgorzata Bernatowicz i Ewa Kasprzyk były w centrum uwagi i chętnie pozowały do zdjęć. Trzeba przyznać, że obie panie prezentowały się wprost olśniewająco!

Kurnikowski/AKPA

Zobacz także: Ewa Kasprzyk dotkliwie poparzona przez meduzę! "Czy będę mogła jeszcze grać tą twarzą?"

Na branżowej imprezie Małgorzata Bernatowicz zaprezentowała się w zwiewnej, wzorzystej sukience w kimonowym stylu, która idealnie współgrała z jej fryzurą - nonszalancko ułożone fale dodawały całości finezji. Uwagę zwracał też kolor szminki, który córka Ewy Kasprzyk dobrała do stylizacji - chłodny fiolet był dobrym wyborem?

Kurnikowski/AKPA

Ewa Kasprzyk natomiast pozostała wierna klasyce i na imprezie pojawiła się w cielistej sukience, która eksponowała jej zgrabne nogi, a także w szpilkach w tym samym odcieniu. Zadała szyku?

Gołym okiem widać, że Małgorzata Bernatowicz w ostatnim czasie przeszła sporą przemianę. Zdecydowanie popracowała nad swoją sylwetką, a jeszcze niedawno prezentowała się też w zupełnie innej fryzurze. Zaskoczyła Was ta metamorfoza?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Paulla przeszła spektakularną metamorfozę. Tak dziś wygląda 44-letnia piosenkarka

Engelbrecht/AKPA

Niemiec/AKPA