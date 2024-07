Magda Gessler opowiedziała o swoich zarobkach w TVN. Znana restauratorka jest gospodynią popularnego show "Kuchenne rewolucje" oraz jurorką w programie "Masterchef". Show z jej udziałem cieszą się ogromną popularnością, gromadzą przed telewizorami wielu widzów, co bezpośrednio przekłada się na zyski reklamowe stacji. Okazuje się jednak, że Magda Gessler nie jest zadowolona ze swoich zarobków, informuje "Super Express".

Tabloid wyliczył, że Magda Gessler za swój udział w programach telewizyjnych TVN dostaje około miliona złotych rocznie. Gwiazda uważa, że to niewystarczająca kwota za pracę, jaką wkłada w swoje programy. Zyski reklamowe z emisji w czasie trwania programów z udziałem Gessler są ogromne, jednak gwieździe nie należy się premia w postaci procentu od reklam.

To, co robię dla telewizji, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN nie ma się procentu z reklam ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i tak udany program - powiedziała Magda Gessler na łamach "Super Expressu".