Karolina Gilon zazwyczaj ma świetny kontakt z uczestnikami "Love Island" i jak zdradziła w rozmowie z naszą reporterką, Moniką Maszkiewicz w programie poznała osoby, z którymi przyjaźni się do dziś. Jak się okazuje do bliskich znajomych prowadzącej nie należy Paweł Tyburski, charakterystyczny uczestnik, którego widzowie doskonale pamiętają z pierwszej edycji "Love Island" zaatakował redaktor naczelną "Pudelka.pl". Co na to Karolina Gilon?

Reklama

"Love Island" Karolina Gilon potępiła zachowanie Pawła Tyburskiego: "Nieładnie"

Uczestnicy telewizyjnych show po udziale w programie cieszą się naprawdę dużą popularnością. Widzowie są bardzo ciekawi czy ich związki przetrwały, albo czy znaleźli uczucie u boku nowego partnera lub partnerki. Nie inaczej jest w przypadku Pawła Tyburskiego, który był bardzo charakterystycznym uczestnikiem "Love Island". I choć jego związek z Moniką rozpadł się w atmosferze skandalu, cieszył się dużą popularnością a jego wyznanie dotyczące przeprowadzonych zabiegów medycyny estetycznej wzbudziło dużo emocji i stało się tematem licznych portali internetowych.

Niestety, Pawłowi szczególnie nie przypadł do gustu artykuł zamieszczony na stronie "Pudelek.pl", po czym zaatakował redakcję naczelną serwisu. Czy powinien swojego zachowania żałować? Karolina Gilon ma w tej kwestii jednoznaczne zdanie. Czy prowadząca "Love Island" uważa, że Pablo będzie miał poważne kłopoty? Zobaczcie w naszym wideo powyżej!

Zobacz także: "Love Island": Ania w intymnym wyznaniu o Włodku. To ona zrobiła to jako pierwsza!

Reklama

Karolina Gilon pilnie strzeże swojej prywatności i rzadko zdradza, jakie naprawdę relacje łączą ją z uczestnikami "Love Island". Oczywiście, gdy w mediach pojawiły się informacje o zaręczynach Wiktora i Magdy, Karolina Gilon przyznała, że czeka na zaproszenie na ślub. Jednak poza podobnymi wyznaniami, Karolina Gilon unika wiele zdradzających wypowiedzi na temat programu.

Zobacz także