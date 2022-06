"Love Island 5": Ania poprawiła sobie urodę! Na jaki zabieg się zdecydowała?

Pośród wszystkich uczestników ostatniej edycji "Love Island" to Ania wywołała największe kontrowersje. Jej niezdecydowanie wobec partnera wywołało falę krytyki w Internecie, z którą uczestniczka skutecznie sobie poradziła dzięki pewności siebie i szczerości. Dzięki temu Ania nie obawia się też przyznać do korzystania z zabiegów medycyny estetycznej. Ostatnio uczestniczka pochwaliła się efektem wolumetrii, dzięki której jej twarz nabrała nowego kształtu. Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Love Island" Karolina Gilon o skandalicznym zachowaniu Pablo Tybori: "Nieodpowiedniej osobie naskrobał"

"Love Island": Ania pochwaliła się efektami zabiegu medycyny estetycznej!

Po zakończeniu "Love Island" uczestnicy musieli zmierzyć się z popularnością i hejtem w Internecie. Dla większości z nich była to nowość. Wśród wszystkich uczestników to właśnie Ania zderzyła się największą nienawiścią wśród widzów "Love Island", którym nie podobało się jak w programie traktowała swojego partnera. Ania, która przyszła do miłosnego show w poszukiwaniu prawdziwej miłości potrzebowała więcej czasu niż inni, by zrozumieć co tak naprawdę czuje do Włodka. Cierpliwość jej partnera opłaciła się, ponieważ Ania i Włodek są szczęśliwą parą po "Love Island".

Niestety, krytyczne komentarze od internautów uderzały też w urodę Ani. Mimo, że atrakcyjna uczestniczka cieszyła się dużym powodzeniem w programie, bezlitośni fani wytykali jej najmniejsze mankamenty urody. Na szczęście Ania świetnie poradziła sobie z hejtem ze strony widzów "Love Island". Dzięki pewności siebie, Ania skutecznie odstraszyła większość hejterów, a pod jej zdjęciami dziś znajdujemy masę komplementów od fanów.

Mimo, że korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej to kontrowersyjny temat, uczestniczka nie bała się również przyznać do skorzystania z jednego z nich. Ania właśnie poprawiła sobie kontur twarzy i zachwyciła fanów swoim nowym wyglądem.

Zobacz także: "Love Island": Włodek pokazał zdjęcie z piękną blondynką, a w komentarzach zawrzało!

Uczestniczka "Love Island" przyznała, że korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej jest dobrym pomysłem, o ile tylko się z nimi nie przesadza. Przyznała, że sama korzysta z ofert gabinetów kosmetycznych i czuje się z tym świetnie!

- Tematy medycyny estetycznej to wciąż dla wielu z nas tematy „tabu”.

Ja osobiście nie widzę w takich zabiegach nic złego, co więcej jeśli są one wykonane ze smakiem, to jestem do nich bardzo przychylnie nastawiona.

Dlatego też w ostatnim czasie wykonałam [...] zabieg wolumetrii żuchwy, który delikatnie podkreślił rysy i wysmuklił optycznie twarz.

Puentując - nie namawiam, ale także nie neguję bo najważniejsze jest to, aby każda z nas czuła się piękna i wyjątkowa - wyznała uczestniczka.

ania_fitness/Instagram

Zobacz także: "Love Island": Pamiętacie Adę z 2. edycji? Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać! Co za metamorfoza

Fani zachwyceni wyglądem Ani zostawili pod jej zdjęciem masę komplementów:

-Mega wyglądasz 🔥 -Ślicznie wyglądasz ❤️ -Pięknie wyglądasz 😍😍 -Przepiękna!😍 -Idealnie 🔥❤️❤️ - pisali fani.

Ania zdecydowała się na bardzo delikatny zabieg wymodelowania kształtu żuchwy. Uczestniczka "Love Island" wygląda przepięknie, choć również przed zabiegiem prezentowała się wspaniale! Ani życzymy oczywiście wszystkiego dobrego.