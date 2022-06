"Love Island": Ania w intymnym wyznaniu o Włodku. To ona zrobiła to jako pierwsza!

Czyżby to był wielki powrót? Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zostali przyłapani przez fankę podczas wspólnego pobytu z Zakopanem! Czyżby zwycięzcy " Love Island " postanowili dać sobie kolejną szansę ale z dala od fleszy? Zaskakujące wyznanie jednej z fanek wywołało w sieci burzę! Co na to sami zainteresowani? Zobacz także: Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się, a jak wspominają początek znajomości? „Ty mi mówiłaś fejkowe informacje…” "Love Island": Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak znowu razem? To było naprawdę głośne rozstanie. Nikt nie podejrzewał, że Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak tak szybko i w takich okolicznościach ogłoszą rozpad swojego związku. Wówczas oboje byli na szczycie i brali udział we wspólnym projekcie. On jako gwiazda " Tańca z Gwiazdami ", ona jako tancerka, przy pomocy, której mógł sięgnąć po Kryształową Kulę. O swoim rozstaniu poinformowali opinię publiczną jeszcze w trakcie trwania programu. Swój ostatni taniec w edycji zaprezentowali 6 dni po rozstaniu. Sylwia, Kocham Cię, ale nie mogę z Tobą dzielić życia bo sam będę przez to cholernie cierpiał. Pomimo tego, że podejmuję decyzję o rozstaniu - bądź szczęśliwa bo zasługujesz na to jak mało kto - pisał w oświadczeniu Mikołaj. Wydawało się, że oboje cierpią. Niedługo później Mikołaj w transmisji na żywo zarzucił Sylwii, że nadużywa alkoholu oraz nie jest pewny jej wierności. Ona z kolei definitywnie zarzekała się, że to koniec jej relacji z uczestnikiem "Love Island". Jednak wygląda na to, że oboje zdecydowali dać sobie kolejną szansę. Jedna z fanek spotkała parę podczas ich wspólnego weekendu w górach. Na jednej z facebookowych grup poświęconych fanom "Love...