Choć gwiazdy Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak są w związku już od 21 lat, to bajkowy ślub gwiazd "Królowych życia" miał miejsce zaledwie trzy lata temu. Teraz w rozmowie z reporterką Party.pl piękna projektantka z Poznania postanowiła zdradzić swoim fanom receptę na udany związek. Te słowa mogą was zaskoczyć!

"Królowe życia": Izabela Macudzińska szczerze o swoim małżęńtwie

Pomimo iż stacja TTV ogłosiła zakończenie emisji "Królowych życia", przyznając, że produkcja nie będzie już kontynuowana, to bohaterki show nie mogą narzekać na brak zainteresowanie ze strony fanów. Niedawno Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak w towarzystwie m.in. Laluny, Conana i Anny Renusz wzięli udział w drugiej edycji "99. Gra o wszystko", gdzie zaszli naprawdę daleko.

Para niemal na każdym etapie zawodów dzielnie się wspierała, motywując się do walki o wielką wygraną. Co więcej, to właśnie na planie hitowego show TTV, zakochani świętowali 3. rocznicę ślubu!

- Dostaliśmy wielki bukiet kwiatów od szefów stacji, od całej ekipy, szampana...- wspomina swoją 3. rocznicę ślubu Izabela Macudzińska w rozmowie z naszą reporterką. - To było bardzo miłe, że pamiętali i w ten sposób uczcili naszą rocznicę i że wszyscy uczestnicy tak do tego podeszli - dodaje.

Tytułowa "Królowa życia" w rozmowie z Party.pl przyznała, że choć ona i jej mąż bardzo się kochają, w ich związku także zdarzają się kłótnie.

- Był kryzys - mówi wprost Izabela Macudzińska.

O co zazwyczaj sprzecza się para? Jaki jest ich przepis na idealne małżeństwo? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym wideo.

