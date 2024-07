Kuba Wojewódzki w jednym ze swoich felietonów kilka miesięcy temu poddał w wątpliwość fakt, że w programie "Nasz nowy dom" ekipa remontuje domy w 5 dni. Program cieszy się ogromną popularnością, a dziennikarz TVN uznał, że niektórzy widzowie są naiwni:

My postanowiliśmy zapytać, co na ten temat sądzi Katarzyna Dowbor, prowadząca show:

Ja myślę, że trzeba być bardzo pewnym siebie i aroganckim, żeby mówić, ze czegoś się nie da, jeżeli się nie sprawdziło. Nasi bohaterowie też mówią, że to jest pic na wodę, że zrobiliście to w 5 dni, że się nie da. [...] Proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś chce to podważać, to niech przyjedzie na plan. My naprawdę remontujemy te domy w 5 dni - mówi nam Katarzyna.