Choć Kasia Dziurska jest najbardziej sprawną fizycznie uczestniczką wiosennej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, to nie ma oporów, żeby pokazywać światu niedoskonałości swojego ciała. Na Instagramie mistrzyni świata w fitness pokazała wyjątkowe zdjęcie, gdzie główną rolę gra jej niesymetryczny biust. Dlaczego? W ten sposób Kasia Dziurska wspiera ważną akcję - "Fake off", zachęcającą do traktowania social mediów z przymróżeniem oka.

Kasia Dziurska nie chce być perfekcyjna!

Fanki są zachwycone jej postem. Nic dziwnego - Kasia jako trenerka fitness nie udaje, że ma idealne ciało:

Nie chce być perfekcyjna... nie muszę być perfekcyjna, chce być i będę sobą! - pisze Kasia Dziurska.

Następnie dodaje:

TRZEBA MIEĆ JAJA Gdyby nie upór i ignorancja poczucia odrzucenia przez Einsteina, dziś nie publikowałbyś memów z jego wizerunkiem. Gdyby nie asymilacja Sylvestera Stallone i praca pomimo braku wsparcia otoczenia, dziś nie byłbyś fanem serii Rocky'ego. Żeby zyskać, trzeba stracić. Mówienie o byciu człowiekiem - słabym, humorzastym, bez zasobów finansowych czy zaplecza eksperckiego - jest swoistym tabu w dobie dzisiejszego Internetu. Wartości, jak cierpliwość, wytrwałość i wiara w proces, można dostrzec jak zieloną trawę w maju.

KIEDYŚ WSZYSCY UMRZEMY

Masz zawsze dwie opcje: spełniać marzenia lub nie. Przejmować się asymetrią biustu lub stać się mistrzem świata w zawodach sylwetkowych. Mieć dystans lub go nie mieć.

To takie proste.

Brawo Kasia!

Pełen wpis - poniżej.

Kasia Dziurska występuje w "TzG" z Tomaszem Barańskim