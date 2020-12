Już dziś finał „The Voice of Poland”. Jakie niespodzianki czekają na nas w ostatnim odcinku?

Na ten moment czekali wszyscy sympatycy programu „The Voice of Poland”. Już za kilka godzin poznamy zwycięzcę jedenastej edycji talent-show. Na scenie zmierzą się ze sobą Anna Gąsienica-Byrcyn, Adam Kalinowski, Jędrzej Skiba oraz Krystian Ochman. Niezmiennie, każdy z nich zaprezentuje swój solowy występ. Jaki utwór wykona? Tego dowiemy się wieczorem.

Już dziś finał „The Voice of Poland” 11

Na jakie niespodzianki mogą liczyć fani? Przede wszystkim na wspólny występ uczestników. Ania, Adam, Jędrzej i Krystian wykonają przebój Zbigniewa Wodeckiego – „Lubię wracać tam gdzie byłem”. Oprócz tego każdy finalista wystąpi na scenie ze swoim trenerem. Ania Gąsienica-Byrcyn w duecie z Edytą Górniak wykona piosenkę Adele – „Rolling in the deep”. Adam Kalinowski z Tomsonem i Baronem zaśpiewają numer zespołu Incubus – „Drive”. Krystian Ochman i Michał Szpak zaprezentują hiszpańskojęzyczną wersję utworu "A Mi Manera", a Jędrzej Skiba i Urszula Dudziak zmierzą się z hitem "Virtual Insanity" Jamiroquai.

Co więcej, na scenie „The Voice of Poland” wystąpią goście specjalni! Podczas finału usłyszymy Sanah – autorkę hitów "Szampan", "Melodia" czy "No sory". Młoda wokalistka otrzymała tytuł najchętniej słuchanej artystki roku według platformy Spotify. W show wystąpi też Alicja Szemplińska – zwyciężczyni programów Hit, Hit, Hurra!” (2016), The Voice of Poland” (2019) oraz „Szansa na sukces. Eurowizja 2020” (2020). Artystka została wybrana na reprezentantkę Polski 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. W finale pojawi się również Andrzej Piaseczny – trener czterech edycji „The Voice of Poland” (2011, 2015–2017) oraz pierwszej polskiej „The Voice Senior” (2019).

Kto zdobędzie tytuł „Najlepszego głosu w Polsce”? O tym dowiemy się już dziś o 21:00 w TVP2. Jak mówią sami uczestnicy, występy finałowe to wybuchowa mieszanka ekscytacji i stresu.