Jej hity "Szampan" i "Melodia" śpiewa cała Polska! Kim jest 23-letnia Sanah? Poznajcie ją bliżej! 

Już dziś, 4 lipca, na żywo w Polsacie odbędzie się koncert „Gramy dla Śląska”, w którym udział weźmie plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Obok Maryli Rodowicz, Ani Wyszkoni, Lady Pank czy Cleo wystąpi również Sanah - największe objawienie ostatnich lat! Kim jest ta 23-letnia wykonawczyni hitów jak „Szampan” czy „Melodia”? Poznajcie ją bliżej.

Kim jest Sanah, autorka hitów "Szampan" i "Melodia"?

Możemy się założyć, że wszyscy z Was słyszeli albo utwór "Szampan" albo "Melodię" - te dwa single 23-letniej Zuzanny Jurczak, znanej jako Sanah, od miesięcy podbijają wszystkie stacje radiowe w Polsce. Co więcej, album, z którego pochodzą, czyli "Królowa Dram", zadebiutował na 1. miejscu listy sprzedaży i już ma status złotej płyty. W styczniu Sanah zdobyła aż 3 nominacje do Fryderyka 2020!

Co o niej wiemy? Młoda wokalistka we wrześniu skończy 23 lata, pochodzi z Warszawy. W 2019 roku obroniła pracę licencjacką w klasie skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Przygodę z muzyką rozpoczęła jednak znacznie wcześniej, już w wieku 11 lat:

Jak byłam małą dziewczynką i miałam ok. 10-11 lat, to zaczęłam komponować przy pianinku i tak sobie plumkać, tworzyć jakieś melodie. Tych kompozycji powstało strasznie dużo, jeszcze zanim weszłam do studia nagraniowego niedaleko mojego domu. Pojechałam do niego w ramach prezentu niespodzianki od rodziców, którzy zauważyli, że mam już tyle tych piosenek, że warto byłoby mi sprawić przyjemność i część z nich nagrać. Na początku właściwie nikt nie wiedział, gdzie to studio jest - tata je wyszukał w internecie i okazało się, że jest bardzo blisko nas. Jak wróciliśmy do domu tata powiedział mi: "Zuzia, właśnie odkryłem, że poznaliśmy w studio bardzo ważną osobę". I to był pan Andrzej Puczyński, który potem przedstawił mnie wytwórni, co trwało jeszcze kilka lat. Tak to się wszystko ładnie potoczyło - mówiła gwiazda w rozmowie z portalem k-mag.pl.

Jej wielką muzyczną inspiracją jest m.in. Dawid Podsiadło! Co ciekawe, wokalista bardzo ceni jej twórczość - podczas jednego ze swoich koncertów wykonał jej utwór "Cząstka". Sanah była tym bardzo zaskoczona:

Kompletnie się tego nie spodziewałam! (śmiech). Dawid w czasie swojej trasy koncertowej zagrał jedną z moich pierwszych piosenek, a ja kompletnie nie miałam o tym pojęcia. To było bardzo miłe. Wcześniej, kiedy pisałam piosenki, myślałam często: „ciekawe, co by Dawid powiedział?” (śmiech). Kiedy po jakimś czasie moje kompozycje w końcu do niego dotarły i usłyszałam co o nich myśli, to było naprawdę bardzo miłe. On jest jedną z osób, na których opinii naprawdę mi zależy - powiedziała w wywiadzie dla Empiku.

Sanah teksty piosenek pisze sama (rym przypadkowy) i są one związane z jej przeżyciami i doświadczeniami. Tak jest na "Królowej dram":

Tak, skupiam się przede wszystkim na sobie, dodatkowo takie piosenki są jakimś sposobem, żeby się rozliczyć z pewnymi sytuacjami w moim życiu. Wyrzucam z siebie różne problemy, które mi siedzą w głowie od wielu lat. Myślę, że dzięki temu cała płyta jest bardzo spójna, na poziomie tematyki tekstów to wciąż opowieść o mnie samej i tym wszystkim co się dzieje w moim świecie. Naprawdę bardzo długo czułam się „niewidzialna”, to jest o mnie (śmiech).

