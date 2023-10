Już wkrótce kolejna edycja hitowego talent show - "The Voice of Poland". W najnowszej odsłonie programu w fotelach jurorskich zobaczymy Michała Szpaka, Urszulę Dudziak, Edytę Górniak oraz Tomsona i Barona (panowie w roli jurorów wystąpią już po raz dziewiąty). Jak wiadomo w tym programie przede wszystkim liczy się głos - to on ma spowodować, że jurorzy zdecydują się wcisnąć przycisk, tym samym wyrażając chęć pozyskania uczestnika do swojej drużyny.

Reklama

Zobacz także: Oficjalnie: Znamy wszystkich trenerów "The Voice Senior"! Pojawiły się nowe nazwiska

Ostatnio mieliśmy okazję gościć na planie programu "The Voice of Poland", gdzie udało nam się porozmawiać między innymi z Tomsonem i Baronem. Panowie jako prawdziwi weterani w roli jurorów już doskonale wiedzą, kiedy wcisnąć swój czerwony przycisk. Postanowiliśmy ich zapytać, co tak naprawdę decyduje o tym, że Tomson i Baron podejmują decyzję o odwróceniu fotela. Czy kiedykolwiek żałowali, że nacisnęli przycisk?

Reklama

Odpowiedzi na te i inne pytania, znajdziecie w naszym wideo powyżej!