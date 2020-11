Michał Szpak w finale "Voice of Poland" założył najbrzydsze buty świata. Takie same ma Agnieszka Woźniak-Starak

Michał Szpak w jednym z czterech finałowych odcinków "Voice of Poland" jak zawsze zaskoczył nas swoją stylizacją. Tym razem jeszcze bardziej przeszedł samego siebie! Naszą uwagę zwróciły przede wszystkim jego żółte "wielbłądzie buty" czyli "Tabi boots", jednak zacznijmy od początku...

Michał Szpak postawił na czarną marynarkę z mocno podkreślonymi ramionami w stylu Isabel Marant oraz ze złotymi guzikami. Dobrał do niej skórzane spodnie - dzwony ze sporymi rozcięciami na nogawkach. Każda z nogawek przywodzi nam na myśl ogon syrenki! Też to widzicie?

Jako akcesoria Szpak wybrał łańcuch z białych pereł w literą "M", białe przeciwsłoneczne okulary i buty, o których wspomnieliśmy na samym początku. To tzw. "wielbłądzie buty" projektu Maisona Margieli. Kosztują w zależności od koloru od ok. 3000 do 4500 złotych. Martin Margiela to jeden z najbardziej tajemniczych projektantów świata. O jego pomysłach mówi się długo i głośno. Margiela nie boi się zaprojektować kombinezonu z jedną nogawką, uszyć z kołdry płaszcza czy zrobić kurtki... z włosów. W Polsce jego projekty wydają się przesadnie kontrowersyjne, dlatego wśród polskich gwiazd niewiele osób stawia na jego projekty. Wyjątkiem oprócz Michała Szpaka jest również Agnieszka Woźniak-Starak.

Michał Szpak założył najbrzydsze buty świata. Mowa oczywiście o naprawdę dziwnych butach projektu Maisona Margieli. To tzw. "wielbłądzie buty", które wyglądają jak kopytko i oddzielają duży paluch od reszty palców u stóp. Czy to wygląda dziwnie? Owszem. Ale Michał Szpak może pozwolić sobie na takie szaleństwo.

Mat. pras. TVP2

Buty Michała Szpaka to naprawdę odważny wybór. Kto z was postawiłby na taki model?

Mat. pras. TVP2

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz kiedy Michał Szpak stawia na bardzo oryginalne obuwie w "Voice of Poland". Ostatnio zszokował wszystkich butami w kształcie ludzkich stóp!