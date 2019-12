Andrzej Piaseczny jest w związku! "Nie jestem samotny"!

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Chociaż artysta jest doskonale znany polskiej publiczności, to jednak mało wiadomo na temat jego życia prywatnego. Ostatnio w programie "Uwaga TVN" piosenkarz postanowił po raz pierwszy od dłuższego czasu wyjawić kilka szczegółów na temat swojego związku. Co wiadomo na temat tej relacji?

Andrzej Piaseczny zakochany!

W "Kulisach sławy Uwaga TVN" ostatnio mieliśmy przyjemność oglądać Andrzeja Piasecznego. Chociaż zdecydowana większość reportażu odnosiła się do życia zawodowego wokalisty, to jednak piosenkarz opowiedział także o tym, co obecnie dzieje się w jego życiu prywatnym. Wygląda na to, że Andrzej Piaseczny jest w związku, jednak nie chce póki co wyjawiać szczegółów opinii publicznej.

Wolałbym nie myśleć o sobie jako o celebrycie. To słowo ma dla mnie negatywny wydźwięk. Jestem rozpoznawalny, ale jestem muzykiem, piosenkarzem. Nie interesuje mnie takie bulwarowe pokazywanie się w mediach. Nie jestem samotny, tworzę relację, może kiedyś będę chciał z nią wyjść do świata, nie wykluczam tego - powiedział w programie Uwaga TVN, Andrzej Piaseczny.

Okazało się również, że wokalista jest bardzo związany ze swoją mamą, Alicją Piaseczną. Dla piosenkarza bardzo ważne jest poświęcenie czasu i troski, najważniejszej kobiecie w jego życiu.

Rodzice od zawsze poświęcali nam dużo czasu, uwagi i troski, więc jesteśmy zobowiązani do tego, by to ciepło i troskę oddawać, gdy następuje zamiana ról - powiedział wokalista.

Ostatnio Andrzej Piaseczny wystąpił ze swoją mamą w programie "Starsza Pani musi fiknąć". Pani Alicja Piaseczna dała się poznać jako uśmiechnięta i pełna wigoru kobieta i wygląda na to, że pomiędzy nią a jej synem jest naprawdę zgodna i piękna relacja.

Lubicie Andrzeja Piasecznego?

ONS

Wokalista jest bardzo zżyty ze swoją mamą.