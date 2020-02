Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję? Kim jest zwyciężczyni "The Voice of Poland"?

Finałowy odcinek 10. edycji The Voice of Poland wygrała Alicja Szemplińska. Podopieczna Tomsona i Barona z Afromental w ścisłym finale pokonała Damiana Kuleja, Tadzika Seiberta, a na końcu Darię Reczek z drużyny Michała Szpaka. Teraz Alicja Szemplińska ma szansę zrobić następny krok - Alicja bierze udział w "Szansie na sukces" - jeśli wygra, być może będzie miała okazję reprezentować Polskę na Eurowizji 2020.

Kim jest Alicja Szemplińska?

Zwyciężczyni "The Voice of Poland 2019", Alicja Szeplińska, ma 19 lat i pochodzi z Ciechanowa. Jak mówiła w programie, do "The Voice of Poland" trafiła gdy tylko osiągnęła wiek wymagany regulaminem. Od początku też wiedziała, że chce trafić do drużyny chłopaków.

Ale Voice nie był jej debiutem. W 2014 roku wygrała show "Hit Hit Hurra!". Tak wyglądała w tamtym czasie:

Alicja jest nastolatką z głową pełną marzeń, które w wieku 14 lat obudził w niej trener wokalny Michaela Jacksona, Seth Riggs, u którego miała szansę kształcić swój talent - czytamy na stronie The Voice of Poland.

Miłość do muzyki nie przysłania jej obowiązków. Jak informuje strona programu, Alicja jest przykładną uczennicą, która przynosi świadectwa z czerwonym paskiem. W wolnych chwilach pisze wiersze i teksty piosenek. W karierze kibicuje jej siostra, która w finałowym odcinku pojawiła się razem z tatą Alicji.

Nie dociera do mnie to, co się właśnie stało - mówiła Alicja tuż po ogłoszeniu wyników.

