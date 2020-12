"The Voice of Poland" to program, który zdobywa szczyty popularności. Z edycji na edycję, fani wybierają swoich zwycięzców i spekulują nad wyborami jurorów. Już w tę sobotę - 5 grudnia o godzinie 21:00 odbędzie się finał jedenastej edycji kultowego show. O tytuł „Najlepszego Głosu w Polsce” oraz 50 tysięcy złotych powalczy 4 uczestników - Anna Gąsienica-Byrcyn, Adam Kalinowski, Jędrzej Skiba i Krystian Ochman.

Sanah w finale "The Voice of Poland"

Ale to nie koniec niespodzianek sobotniego wieczoru. Na scenie talent-show usłyszymy autorkę hitów "Szampan", "Melodia" czy "No sory". Mowa o Sanah, która uznawana jest za wielkie odkrycie roku 2020. Młoda wokalistka otrzymała tytuł najchętniej słuchanej artystki roku według platformy Spotify. A studyjny album "Królowa dram" stał się najczęściej kupowaną płytą w pierwszym tygodniu od premiery.

Instagram

O sobotnim występie gwiazdy poinformowali w mediach producenci programu. Reakcja fanów była natychmiastowa. Od razu pojawiły się komentarze dotyczące muzycznej przeszłości piosenkarki. Zuzanna Jurczak starała się zabłysnąć w programach - "The Voice of Poland" oraz "Mam talent" (również brytyjskich edycjach), jednak bezskutecznie. W castingach startowała aż siedmiokrotnie, lecz za każdym razem odpadała na wczesnym etapie.

„Wydałam całą swoją kasę na wyjazd do Londynu. Marzyłam o tym, aby się dostać. (…) Byłam załamana”, mówiła.

Zobacz także: Sanah to na pewno "królowa dram", ale czy zostanie też "królową popu"? Krytycy nie mają wątpliwości! Kim jest?

Teraz 23-letnia piosenkarka robi zawrotną karierę. Podczas 57. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zgarnęła aż cztery nagrody. Na początku zwyciężyła w koncercie "Od Opola do Opola", po którym dodatkowo nagrodzili ją akredytowani dziennikarze i fotoreporterzy. Z kolei podczas "Premier" jej piosenka "No sory" została doceniona za muzykę i tekst przez ZAIKS.

Jury jedenastej edycji "The Voice of Poland" - Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak, Aleksander Milwiw-Baron oraz Tomasz "Tomson" Lach.

East News

Pseudonim „sanah” powstał po skróceniu angielskiej wersji pierwszego imienia piosenkarki – Susannah.

AKPA

W finale zaśpiewają również Andrzej Piaseczny i Alicja Szemplińska.